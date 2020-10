Drie jaar cel geëist tegen Bunschoter Henk K.

Tegen de 61-jarige Henk K. uit Bunschoten is dinsdag een celstraf geëist van drie jaar voor stelselmatige mishandeling van tien van zijn negentien kinderen in de jaren 2004-2016.

Dat meldde een zegsvrouw van het OM dinsdag desgevraagd. Justitie verwijt Henk K. ook dat hij vijf van zijn kinderen enkele dagen van hun vrijheid heeft beroofd. Naast de drie jaar cel eist het OM ook dat het gerechtshof Henk K. verbiedt contact te hebben met diverse minderjarige kinderen.

In 2018 veroordeelde de rechtbank K. tot twee jaar cel. De Bunschoter ging daar toen tegen in beroep. Dinsdagmorgen betoogde de aanklager bij het gerechtshof in Arnhem dat de twee jaar cel te laag is gezien de ernst en de duur van de feiten.

Dinsdagmiddag staat de vrouw van Henk K. terecht bij het hof. Zij werd in 2018 veroordeeld tot vier maanden cel, omdat zij volgens de rechtbank haar kinderen niet beschermde. K. en zijn vrouw zijn orthodox-christelijk.