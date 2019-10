Draagvlak voor interkerkelijke schippersgemeente onderzocht

De werkgroep pastoraat binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) onderzoekt of er onder binnenvaartschippers draagvlak is voor de vorming van een interkerkelijke schippersgemeente.

Volgens het Nederlands Dagblad moet een maandag uitgezette enquête uitwijzen of de plannen levensvatbaar zijn. De nieuw te vormen gemeente zal officieel onder de PKN vallen, maar krijgt een interkerkelijk karakter, zegt ds. D. Meijvogel in het ND. De predikant is verantwoordelijk voor het pastoraat aan opvarenden in de binnenvaart. Hij denkt aan een soort dubbellidmaatschap: leden blijven tevens aangesloten bij hun eigen gemeente.

Relatief veel binnenvaartschippers zijn lid van de Hersteld Hervormde Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken of de Gereformeerde Gemeenten. De predikant verwacht dat de gemeente een klassieke liturgie krijgt. Verder zal er een lange „nazit” zijn, met ruimte voor pastorale gesprekken. De werkgroep heeft tot 2022 de tijd om de gemeente vorm te geven.