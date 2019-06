Dr. Wilschut (PKN) 40 jaar predikant

Dr. H. J. C. C. J. Wilschut, emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), staat maandag veertig jaar in het ambt.

Huibrecht Johannes Cornelis Coenraad Jan Wilschut werd geboren op 13 februari 1952 in Rotterdam. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1979 vrijgemaakt gereformeerd predikant in Monster. Daarna stond hij in Spakenburg-Noord (1984), Assen-Zuid (1995) en Smilde (2005).

In 2013 werd dr. Wilschut lid van de Protestantse Kerk in Nederland, waarna hij in 2015 verbonden werd aan de hervormde gemeenten van Leek, Een en Sebaldeburen. Dr. Wilschut ging in 2018 met emeritaat. Hij promoveerde in 2000 op een proefschrift over theoloog J. G. Woelderink.