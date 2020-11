Dr. W. van ’t Spijker (CGK) zeventig jaar predikant

Prof. dr. W. van ’t Spijker staat deze donderdag zeventig jaar in het ambt van predikant.

Willem van ’t Spijker werd geboren op 21 september 1926 in Zwolle. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1950 predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Drogeham. Daarna stond hij in Utrecht-Centrum (1962) en vervolgens was hij hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij promoveerde in 1970 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op ”De ambten bij Martin Bucer”. Prof. Van ’t Spijker ging in 1997 met emeritaat.

