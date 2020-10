Dr. Visser voor SDOK: Je hoeft alleen maar te getuigen

„Getuigen is eigenlijk niets anders dan dat vertellen wat je ontdekt hebt.” Dat zei dr. P. J. Visser donderdagavond tijdens een online-event van SDOK.

Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) had een event georganiseerd rond het thema ”Getuigen met lef”. Het was het tweede online-event in een serie, het eerste heette ”Volhouden?!” en werd Ed in juli uitgezonden. Aan het event namen onder anderen dr. Visser, voorganger van de hervormde Maranathakerk in Rotterdam, en Wesselien Fouad, werkzaam voor stichting Home for Kurds uit Rotterdam, deel.

sdok

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Richard Groenenboom, woordvoerder en relatiemanager van SDOK en gespreksleider tijdens het event, leidde als volgt de avond in. „Getuigen van je geloof is een opdracht van Jezus. Als christenen hebben wij de beste boodschap die er is, een boodschap waar we ons niet voor hoeven te schamen. Toch blijkt vrijmoedig getuigen in de praktijk lastig.” De avond was bedoeld om inspirerende verhalen van vervolgde christenen te laten horen, die kunnen helpen om vrijmoedig en met lef te getuigen, aldus Groenenboom.

Zo werd er tijdens het event een video getoond van de Chinese pastor Han, die Noord-Koreanen hielp. Door zijn bediening bekeerden meer dan duizend Noord-Koreanen zich. Pastor Han werd vermoord door een Noord-Koreaans doodseskader in 2016. Wesselien Fouad was erg geraakt door het verlangen van Noord-Koreanen naar het lezen van de Bijbel. „Ondanks dat het zo veel gevolgen heeft; als ze een Bijbel hebben, kunnen ze ervoor sterven.”

Het uitdragen van het geloof in Noord-Korea vraagt om heel goede redenen, aldus dr. Visser. „Logisch gezien is het gewoon dwaasheid wat hier gebeurt. Aan de andere kant is het enige wat onze toekomst openbreekt het Koninkrijk van God. Er is een opening die God in Christus gegeven heeft.” Volgens de Rotterdamse predikant komt het aan op gehoorzaamheid. „Je als het ware overgeven.”

Belangrijk is openheid, aldus dr. Visser. „Zeg met een rechte rug waarvan je overtuigd bent. Een ander hoeft het niet te geloven, je hoeft het niet op te dringen. Open, onbevangen”, aldus de predikant. „Je hoeft alleen maar te vertellen wat je ontdekt hebt.”

Christenvervolging is niet alleen iets wat ver weg gebeurt, maar ook hier in Nederland. Dat blijkt wel uit het verhaal van Faraidoun en Wesselien Fouad. Zij werken voor stichting Home for Kurds. Tienduizenden Koerden worden door hun werk bereikt met het Evangelie. Vanwege hun evangelisatiewerk onder Koerdische moslims worden Faraidoun en Fouad met de dood bedreigd. Hun huis is belaagd en beschoten en online wordt Faraidoun dagelijks met bedreigingen geconfronteerd.

Faraidoun vertelt in een video dat zijn focus niet op de bedreigingen ligt maar op Jezus, Zijn hoop en Zijn vrede. „Christus geeft hoop en leven en haalt angst weg.” Er is een tijd geweest dat Wesselien Fouad niet kon slapen van angst. „Ik wist niet of God mij zou beschermen. Ik moest Hem gaan vertrouwen op een dieper level. Hij is de betrouwbare God, Die goed is in alles wat Hij doet. Dat gaf mij rust.”

De panelleden benadrukten dat getuigen vanuit huis begint. Getuigen is een proces dat onder broeders en zusters begint en van daaruit de wereld ingaat, aldus dr. Visser. „Jezus heeft ons geen onmogelijke opdracht gegeven, het is kinderlijk eenvoudig. Je hoeft geen eigen verhaal te bedenken, maar alleen te getuigen van wat je hebt ontdekt.”