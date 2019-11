Dr. Van Pelt neemt afscheid van cgk Oud-Beijerland

Dr. J. W. van Pelt heeft zondagmorgen afscheid genomen van de christelijke gereformeerde kerk van Oud-Beijerland. De predikant bepaalde zijn gehoor bij Johannes 1:29 en Lukas 7:22, met name het gedeelte waarin het accent valt op de woorden „Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”

Dr. Van Pelt werd toegesproken door wethouder P. Boogaard namens de burgerlijke gemeente Hoeksche Waard, door drs. C. H. Legemaate namens de classis Rotterdam en als consulent en door L. J. Schuller namens kerkenraad en gemeente. Ook spraken de vier kinderen van dr. Van Pelt. Zij brachten ieder kort een van de vier gemeenten voor het voetlicht waaraan de predikant in de loop der jaren verbonden is geweest: Putten, Almelo, Zwijndrecht en Oud-Beijerland.

Om gezondheidsredenen is aan dr. Van Pelt op de meest eervolle wijze emeritaat verleend.