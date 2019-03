Dr. Van Kooten: Jakob brengt Ezau de zegen van Pniël

„Als de Schriften open gaan, zit daar kracht in”, aldus dr. R. van Kooten woensdagavond in Goes. „Jakob brengt uiteindelijk de van Izak gestolen zegen bij Ezau terug.”

De hersteld hervormde emeritus predikant presenteerde zijn driedelige Bijbelstudiereeks over het leven van Jakob (uitg. Groen) tijdens een bijeenkomst in kerkgebouw De Hoeksteen. De titel van het laatste deel is ”De heilzon daagt”. De bijeenkomst trok ongeveer twintig bezoekers.

Thema van de inleiding van dr. Van Kooten was ”Hoe de Heere de handige Jakob leert een eerlijke verzoening met Ezau aan te gaan. Wat de tekst onszelf laat zien”. Als Jakob de zegen heeft ontvangen, breekt een donkere tijd aan in zijn leven, aldus de predikant. „Jakob nam dingen in zijn eigen hand. Hij is een speelbal geworden.”

In Genesis 32 blijkt dat Jakob snakt naar verzoening. Hij noemt Ezau zijn heer en zichzelf dienaar van Ezau. Jakob hoopt dat hij genade zal vinden in de ogen van zijn broer. Als hij hoort dat Ezau hem met vierhonderd man tegemoetkomt, wordt hij bang. „Jakob gaat bidden. De kern van zijn gebed is om gered te worden uit de hand van Ezau. Het is bij Jakob regelen, bidden, opstaan en weer regelen.”

Met zijn geschenken probeert Jakob het gezicht van Ezau te bedekken, blijkt uit vers 20. Hij vermijdt het contact met zijn broer. Dr. Van Kooten: „Hij verschuilt zijn gezicht achter zijn geschenken. Eigenlijk is het omkopen.”

Gevecht

Jakob blijft echter alleen over. „Hij draagt de volle verantwoordelijkheid. Hoewel het gevecht tussen God en Jakob langer duurt dan het gesprek tussen God en Jakob, gaat het om het gesprek.”

Jakob heeft behoefte aan de zegen van God, aldus dr. Van Kooten. „Eigenlijk is die een kroon op het leven van Jakob, die eerst zelf de zegen heeft geregeld en bewerkt. God wil de zegen bij hem terugbrengen, om die bij Hem vandaan te bewerken.”

De aartsvader ontvangt de zegen echter met een andere naam, vervolgde dr. Van Kooten. „Die verandering betekent dat Jakob met alles wat hij heeft de Heere toebehoort. Hij krijgt een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. Daarmee treedt hij Ezau tegemoet. Hij buigt zevenmaal voor zijn oudere broer. De mindere buigt voor de meerdere. Ezau is zeer sympathiek; zijn wraakzucht is weg. De Heere overtuigt hem.”

Jakob heeft genade nodig van Ezau. „Het geschenk is het bewijs voor Jakob dat hij genade gevonden heeft in de ogen van Ezau. Daarmee zegt Jakob: „Zoals jij mij vergeven hebt, zo moet jij mijn geschenken aanvaarden.” In vers 11 brengt Jakob persoonlijk de zegen terug bij Ezau. Hij keert de zegen om. In de kracht van de Heere brengt hij de zegen van Pniël. Wat een machtig wonder, de zon is opgegaan.”

Levende stem

Kand. D. H. J. Folkers vertelde wat de serie over Jakob voor hem betekent. Hij stelde dat het de levende stem van God is die spreekt bij het luisteren naar de Bijbel. „De Bijbel is heilsgeschiedenis van Gods voortgaande werk. Het is nodig om de Bijbel geestelijk te lezen in het besef dat de Heilige Geest spreekt en de woorden zorgvuldig kiest. Dan doe je verrassende ontdekkingen en krijg je oog voor de details.”