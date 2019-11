Dr. Van Harten (PKN) overleden

Dr. P. H. van Harten, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, is maandag overleden.

Pieter Hendrik van Harten werd geboren op 19 juli 1938 in Woubrugge. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1967 hervormd predikant in Molenaarsgraaf. Daarna stond hij in Dinteloord (1971), Soest (buitengewone wijkgemeente, 1975), Wapenveld (1982) en Ridderkerk (1988). Ds. Van Harten ging in 2000 met emeritaat.

Hij promoveerde in 1986 op een proefschrift over de prediking van de broers Ebenezer en Ralph Erskine onder de titel ”Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte”. In 2009 verscheen van zijn hand een inleiding tot het leven en de geschriften van de Erskines.