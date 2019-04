Dr. Van Ekris programmaleider IZB Areopagus

Dr. C. M. A. (Kees) van Ekris wordt met ingang van het nieuwe seizoen fulltime programmaleider van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.

Dat meldde de IZB donderdag.

Dr. Van Ekris was de afgelopen jaren met dr. P. J. (Paul) Visser parttime werkzaam bij Areopagus. Beiden combineerden dat met hun werk als gemeentepredikant, respectievelijk in Zeist en Amsterdam.

„In het afgelopen jaar zijn plannen gemaakt voor een verbreding en verdieping van de toerusting rond prediking”, aldus de IZB. „Naast het aanbieden van trainingen zullen nieuwe vormen worden ontwikkeld, niet alleen gericht op de predikant, maar ook op gemeenteleden. Met de oogst van een intensief luisterproces in gemeenten zal Areopagus zich gaan inzetten om het ‘bondgenootschap’ tussen prediker en gemeente opnieuw aan de orde te stellen en te verdiepen. Verder wordt gewerkt aan een boek over de methode van Areopagus.”

Dr. Van Ekris (46) verhuist met zijn gezin naar ”De Wittenberg” in Zeist, waar hij en zijn vrouw betrokken zullen zijn bij de nieuwe kloostergemeenschap voor jonge mensen die daar wordt opgezet.

Dr. Van Ekris was na zijn studie theologie in Utrecht vijf jaar docent en zendingspredikant voor de GZB in Indonesië. In 2007 werd hij verbonden aan de hervormde wijkgemeente Pieterskerk in Breukelen en sinds 2012 is hij predikant van de hervormde wijkgemeente Bethel te Zeist. Hij specialiseerde zich in de homiletiek en promoveerde vorig jaar cum laude aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen op een proefschrift over de profetische dimensie van prediking. De predikant is lid van de Raad van advies voor het gereformeerd belijden (RAGB), een van de medewerkers aan de dagelijkse Bijbelpodcast ”Eerst dit” van de Evangelische Omroep en de IZB, en geeft homiletiek aan de ETF in Leuven.

Dr. Van Ekris is getrouwd met Arianne van Beusichem. Het echtpaar heeft een zoon en een pleegzoon.