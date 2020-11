Dr. Van Ekris: Gezamenlijk delen van materiaal over advent werkt stimulerend

De adventsdagen komen er weer aan, maar hoe kunnen predikanten dit thema oppakken zonder platgetreden paden te betreden?

Het gezamenlijk delen van theologisch materiaal, ook uit de actualiteit, werkt stimulerend en verdiepend, stelt dr. Kees van Ekris, studieleider van IZB-Areopagus.

De organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland gaat vanaf de eerste adventszondag –29 november– wekelijks hulp bij preekvoorbereiding aanbieden, bestemd voor predikanten, pioniers en kerkelijk werkers. Thema is ”Verlos ons”.

Er staat nog meer op het programma: woensdag wordt historicus prof. dr. Beatrice de Graaf geïnterviewd over het thema verlossing. Tweede gast is ds. Pieter Versloot van de Martinikerk te Groningen. Hij biedt Groningers de mogelijkheid om in zijn kerk te biechten.

Ook voor de laatste week van het kalenderjaar wordt er preekmateriaal ontwikkeld. Op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen kan er uit Openbaring 5 worden gelezen: over de ontzegeling van de geschiedenis (31 december) en over de verwachting van Christus’ komst (1 januari).

Verdieping

Dit voorjaar deden zo’n 250 predikanten, afkomstig uit diverse reformatorische kerken, aan een soortgelijk project van Areopagus mee. Nu zijn dat er 125, ongeveer de helft. Dr. Van Ekris: „Dat trekt nog wel bij. Velen moeten er ook nog over nadenken hoe ze advent en Kerst vorm kunnen geven in coronatijd en welke nieuwe maatregelen nog te verwachten zijn.”

Belangstellenden krijgen een inlogcode waardoor ze toegang krijgen tot het materiaal, een digitale ruimte met een breed aanbod.

Dr. Van Ekris: „Dat materiaal bestaat bijvoorbeeld uit preekschetsen van een zestal theologen die we hebben benaderd, flarden van boeken, inzichten uit de actualiteit, liturgische gedachten, verwijzingen naar literatuur en theologie en audiofragmenten van preken van collega’s. Het zijn suggesties waar je als predikant niet zo snel zelf op komt vanwege de drukte. Maar je kunt het wel erg goed gebruiken om niet te vervallen in platgetreden paden. Het is onze ervaring dat het gemeenschappelijk delen van theologisch materiaal inspirerend werkt en veel inhoud geeft aan de preekvoorbereiding.”

Het thema ”Verlos ons” klinkt bekend. Toch bergt het een veelvoud aan betekenissen, aldus dr. Van Ekris. „Als ik dit thema in mijn omgeving aan de orde stel, komen daar heel wat reacties op. Je praat al snel over verlossing van zonde, van het boze of van jezelf. Je bent in Christus verlost, en tegelijk moet je nog verlost wórden. Dat geldt ook voor de schepping, de kosmos. Je kunt meerdere dimensies van het begrip verlossing behandelen.”

Het thema is ook actueel in coronatijd. „Juist in deze tijd merk je dat mensen opener worden voor het besef dat deze wereld breekbaar is, wat de roep om verlossing intenser kan maken.”

Op >>rd.nl/verlossing wordt woensdag vanaf 10.00 uur live een gesprek met prof. dr. Beatrice de Graaf over verlossing, advent en Kerst uitgezonden.