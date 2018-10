Dr. Van Doleweerd: Geestelijke strijd gaat over de vraag: Van wie ben je?

De geestelijke strijd wordt in deze wereld op verschillende manieren gevoerd, stelde dr. J. H. van Doleweerd maandagavond tijdens een Ankerlezing in Gouda. „Uiteindelijk draait het overal om het eigenaarschap: Van wie ben je en bij wie hoor je?”

Ankerlezingen zijn toerustingsavonden voor gemeenteleden die in Gouda en Voorthuizen worden gehouden. De organisatie is in handen van enkele leden van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland; de sprekers zijn afkomstig uit diverse kerken.

Dr. Van Doleweerd, inmiddels ruim 25 jaar werkzaam voor Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG), noemde de geestelijke strijd maandagavond een universele strijd. Wel kent die volgens hem specifieke kenmerken per context.

Christenen in jonge kerken zijn in de samenleving vaak een kleine minderheid, aldus Van Doleweerd. „Iemand die van moslim of hindoe christen wordt, ondervindt die strijd aan den lijve. De strijd van christenen in de minderheid speelt zich vooral af op het sociale, politieke of economische terrein. Verder kun je denken aan de strijd tegen de machten van de zonden, tegen tovenarij en vervloeking. Veel jonge christenen leefden voorheen onder deze machten. De strijd van deze christenen scharniert dus vooral om externe factoren.”

Naast „contextuele kenmerken” kent de geestelijke strijd het eigenaarschap als gemeenschappelijk component, stelde Van Doleweerd. Volgens de zendingswerker gaat het om de vraag van wie je bent of bij wie je hoort. „Ben je toegevallen aan Christus of behoor je nog steeds bij andere machten? In het christelijk geloof leg je je autonomie, je mondigheid, je intellect, je familie, je positie af en neem je Christus aan. Kwade machten willen de mens bewust van de gemeenschap met God beroven. Christenen belijden dat het kwaad met Gods tegenstander te maken heeft.”

Volgens Van Doleweerd kun je het kwaad ook met Gods hulp bestrijden en bevechten, zoals Psalm 91 zegt. Andere voorbeelden uit de Bijbel zijn Jakob bij de Jabbok en de profeet Elia op de Karmel.

Slagveld

De angel van de geestelijke strijd is in het Westen meer op de persoon gericht, stelde de zendingswerker. „Onder ons gaat de strijd over waar of niet waar, echt of schijn, waarheid of leugen. Op het geestelijke vlak kan dat geloofsonzekerheid en geloofstwijfel zijn. De innerlijke strijd kan ook gaan om de vraag of ik wel een kind van God ben en of de zaligheid wel voor mij is.”

Volgens Van Doleweerd kan deze „worm” zich zelfs nestelen in de theologie en op het intellectuele vlak. Dat leidt tot vragen zoals: is de schepping wel waar, en: is de aarde in zes dagen geschapen? „Uiteindelijk is alles wat de plaats van God inneemt pseudoreligie”, stelde hij. „De remedie, zowel op het zendingsveld als hier in het Westen, is dat je innerlijk overtuigd bent dat Christus erbij is in je leven. Het is werkelijkheid in je leven Zijn eigendom te zijn.”

Als tweede remedie noemde Van Doleweerd de ervaring dat Gods vaderlijke zorg zich zowel in het innerlijke als het uiterlijke leven voltrekt. De derde remedie is volgens hem dat je als christen jezelf beschikbaar stelt aan Christus. „Je neemt de dienst in Zijn Koninkrijk ter hand en getuigt in woord en daad van de opstandingskracht van Jezus. Je gaat het slagveld op waar de machten van deze tijd gelegerd zijn.”