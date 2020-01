Dr. Van den Herik deeltijds gastdocent aan ETF Leuven

De Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven heeft per 1 januari 2020 dr. H. (Hans) van den Herik aangesteld als deeltijds gastdocent (universitair docent).

Dat meldde de ETF donderdag.

Dr. Van den Herik, predikant van de hervormde gemeente in Moerkapelle, is sinds 2016-2017 als externe lesgever betrokken in het onderwijs van de ETF Leuven in de vakgroep Oude Testament. De predikant promoveerde in 2016 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het proefschrift ”Een woonplaats voor de Heilige: onderzoek naar de strekking en relevantie van Ezechiël 40-48 vanuit een christelijk-theologische optiek”.

Prof. dr. Jos de Kock, rector van de ETF Leuven: „Deze aanstelling betekent een belangrijke continuering van de waardevolle bijdrage die collega Van den Herik levert in onze vakgroep Oude Testament. Voor studenten is het bijzonder inspirerend dat hij academische arbeid combineert met zijn werk als gemeentepredikant.”

De ETF telt momenteel 223 studenten in het bachelor-, master- en doctoraatsprogramma.

