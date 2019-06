Dr. Van de Kamp beleidsmedewerker GDC

Dr. J. van de Kamp (35) zal met ingang van augustus anderhalve dag per week werkzaam zijn als beleidsmedewerker voor de generale diaconale commissie (GDC) van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK).

Dat meldt de GDC maandag.

Dr. Van de Kamp volgt Mirjam de Vries op, die tot september vorig jaar de ambtelijke secretaris van de GDC was. Hij zal zijn werkzaamheden combineren met het docentschap aan het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. „Iedere vrijdag zal hij op het kerkelijk bureau in Veenendaal aanwezig zijn om diakenen te adviseren en beleid op het gebied van het diaconaat te ontwikkelen”, aldus ds. J. Joppe, voorzitter van de GDC, in een toelichting.

Tijdens de vergadering van de generale synode van de HHK, afgelopen vrijdag in Veenendaal, werd overigens al bekend dat de aanstelling van dr. Van de Kamp aan het HHS tijdelijk wordt uitgebreid van 0,25 fte naar 0,5 fte.