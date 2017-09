Dr. Pieter Siebesma: Gebrek aan Bijbelkennis bij christenen schokkend

Onder christenen is het ontstellend slecht gesteld waar het om kennis van de Bijbel gaat, aldus dr. Pieter Siebesma. „Het is schokkend dat zo velen die elke zondag in de kerk zitten en trouw de diensten bezoeken, nog zo weinig van de Bijbel weten.”

Dr. Siebesma is docent Hebreeuws en Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Samen met drs. Age Romkes schreef hij ”De Bijbel voor iedereen” (uitg. Boekencentrum, Zoetermeer), een pendant van het vorig jaar verschenen boek ”Dogmatiek voor iedereen” van dr. Almatine Leene en ds. ir. Wim Markus. Drs. Romkes was tot 2016 docent Nieuwe Testament aan de CHE. Het deel over het Oude Testament is geschreven door dr. Siebesma, de andere redactionele bijdragen zijn van Romkes.

Jonge christenen

Het boek is bedoeld voor met name jonge christenen, zegt dr. Siebesma desgevraagd. „Het richt zich op mensen die nog niet zo lang christen zijn en die de Bijbel een moeilijk boek vinden. Dat geldt vooral ook voor mijn onderzoeksgebied, het Oude Testament. Ons boek wil een beknopte en simpele inleiding zijn op de inhoud van de Bijbel, welke regels er zijn om de Bijbel uit te leggen, hoe je dat doet enzovoorts.”

Maar ook de ‘gevorderde’ christen kan er baat bij hebben, aldus Siebesma. „Het valt me op dat het kennisniveau van veel christenen erg te wensen over laat. Er is wel veel informatie beschikbaar op internet, maar daar zie je alles, rijp en groen. Je houdt dat natuurlijk niet tegen. We willen een orthodox-christelijke benadering van de Bijbel geven, in de hoop dat christenen weer serieus hun eigen Bijbel gaan lezen en bestuderen.”

Verlossingsplan

”De Bijbel voor iedereen” bestaat uit enkele delen: het karakter van de Bijbel, inleiding op de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament en tips voor het Bijbellezen in de praktijk.

De Bijbel is geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar, door minstens veertig heel verschillende mensen. Er is een rijke verscheidenheid aan omstandigheden, wetten, zeden en gewoonten. Abraham had meerdere vrouwen, geen kwaad daarover in de Bijbel, aldus de auteurs, al wordt het duidelijk dat de situatie veel spanningen opleverde. Maar volgens de Heere Jezus is Gods oorspronkelijke bedoeling een levenslang huwelijk tussen een man en een vrouw. „Het maakt dus uit of we Genesis lezen of Deuteronomium of Mattheüs. We moeten rekening houden met de verschillende achtergronden en culturen.”

De Bijbel is een moeilijk boek, gezien het verschil in tijd en cultuur. Maar dat moeten we ook weer niet overdrijven, vinden de auteurs. „De Bijbel heeft misschien minder uitleg nodig dan we denken. Het is niet erg als we niet alles begrijpen. De kern van de boodschap is over het algemeen wel duidelijk.”

En die boodschap is dat God dwars door alles heen Zijn verlossingsplan in de schepping stap voor stap uitvoert. „Op hoofdlijnen is er eenstemmigheid. Daarom is de Bijbel een eenheid. God neemt niets terug, maar dat sluit ontwikkeling niet uit. Gods woorden zijn wel eeuwig, maar niet tijdloos.”

De schrijvers vergelijken de Bijbel met een bouwproject. Dat heeft verschillende fasen, maar aan het eind staat er wel het gebouw dat van tevoren al bedacht was. De Bijbel is in zekere zin een reisverhaal, het verhaal hoe God Zijn schepping naar Zijn doel leidt. „Onderweg gebeurt er veel, maar we blijven op koers, onderweg naar Gods grote toekomst: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.”

Hoofdzaak

De lezer moet zich daarom concentreren op de hoofdzaak van de Bijbel, adviseren Siebesma en Romkes. „Blijf niet hangen in de meest onbegrijpelijke woorden of teksten. Laat de moeilijkheden gewoon staan. Uiteindelijk gaat het er niet om dat je alles snapt. Dat is zelfs voor de grootste Bijbelgeleerden niet weggelegd. De Bijbel is geen studieboek, maar een levensboek. God wil niet dat we Hem doorgronden, maar dat we Hem geloven en gehoorzamen.”

De auteurs geven veel praktische tips, zoals: gebruik commentaren niet klakkeloos. „Begin niet met allerlei verklaringen te lezen, maar duik eerst zelf in de tekst. Raadpleeg de deskundigen alleen om je eigen bevindingen aan te vullen en eventueel te corrigeren. Oftewel: laat de commentaren niet in de plaats komen van het eigen Bijbellezen.”

