Dr. P. J. Visser heeft het beroep aangenomen dat de hervormde gemeente te Rotterdam-Zuid (Maranathakerk) op hem had uitgebracht.

Dr. Visser is verbonden aan de protestantse gemeente te Amsterdam (Noorderkerk). Hij was in deeltijd beroepen door de gemeente te Rotterdam. De predikant zal voor 60 procent aan het werk gaan in de Maranathakerk; de overige tijd is hij in dienst van de IZB.

De Maranathakerk was vacant sinds het vertrek van ds. M. M. van Campen naar Goes in januari 2019.