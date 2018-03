Dr. P. J. Visser: Maak de paaspreek niet tot een vlot verhaal

„Maak de paaspreek niet tot een vlot verhaal. Het is drama, drama, drama.” Dr. P. J. Visser, hervormde predikant te Amsterdam, was dinsdag een van de sprekers tijdens de studiedag van Areopagus in De Wittenberg te Zeist.

Areopagus is een centrum voor contextuele en missionaire prediking en onderdeel van de IZB, vereniging voor zending in Nederland. De studiedag over Pasen trok ongeveer vijftig bezoekers, van wie de meesten predikant waren.

Het drama van de paaspreek illustreerde dr. Visser met een geloofscrisis in zijn eigen leven. Dat gebeurde toen hij een telefoontje kreeg met een onverwachte mededeling: „Het gaat niet door.” Hij voelde zich wegzinken in de golven en verraden door God, Die hij tot op dat ogenblik tegen de klippen op geloofd had. Hij dacht: „Als dit gebeurt, is God dood.” Tegen zijn vader, die hem wilde bijstaan, zei hij geen mensenhulp nodig te hebben. De Enige Die hem antwoord zou kunnen geven, zou de Heere zijn. „Als dat niet zou gebeuren, zou het voor mij ook helemaal klaar zijn.”

God gaf antwoord. Op de derde dag begon er iets te dagen. „Het drong tot me door: wat mij is overkomen, overkwam Jezus. Geroepen door God, werd Hij afgedankt door de mensen. Hoe verlaten ík mij ook voelde, ik was niet langer alleen. Mijn ervaring bleek Zijn ervaring te zijn. De Zoon des mensen werd verworpen, gekruisigd en gedood, en al het beloofde eindigde in een graf. Vervulling geschiedt bij Hem door het onmogelijke heen, door de crisis van het kruis.”

Achteraf zegt ds. Visser ervan dat hij toen zijn geloof had kunnen verliezen. „Als het Woord van de Heere niet waar geweest was, als het niet waar geweest was: „Ik heb voor jou gebeden dat jouw geloof niet ophoudt”, dan had ik hier vanmorgen geen lezing gehouden.”

Dr. W. Dekker, hervormd emeritus predikant, pleitte in zijn lezing voor ”narratieve paaspreken”. „De hoorder moet deelgenoot worden van het verdriet van de vrouwen die wegvluchtten van het graf, moet deelgenoot worden van de ontreddering van Maria Magdalena bij het graf. De Heilige Geest heeft deze verhalen laten bewaren om zo langszij te komen bij mensen met dezelfde twijfels en verwachtingen.

Wie de kracht van de narratief benut, zal de hoorders het verdriet, de rouw, de bitterheid en de teleurstelling laten tasten. Ga zo ver mogelijk in het verhaal om het totaal verrassende van de andere kant te laten voelen.”

De predikant vindt het geen goed idee om harmonie te zoeken in de paaspreek. „Beter is het om een bepaald verhaal in een bepaald Evangelie helemaal uit te diepen.” Het is zijn ervaring dat er na de preek in de consistoriekamer vaak rationele vragen gesteld worden. „Dan denk ik: er is nog veel werk te doen. Het verhaal is niet kloppend te krijgen. Het gaat om een eschatologische en apocalyptische gebeurtenis die ons verstaan van de werkelijkheid uit zijn voegen trekt.”