Dr. P. J. Visser doet intrede in Maranathakerk Rotterdam-Zuid

Dr. P. J. Visser heeft zondag intrede gedaan in de hervormde Maranathakerk in Rotterdam-Zuid.

Dr. Visser werd bevestigd door zijn zoon, ds. R. Visser, die vorige week zelf door zijn vader bevestigd werd als pionierend predikant in Amsterdam Watergraafsmeer. De tekst voor de bevestiging was 2 Timotheüs 2:1. Na de bevestiging nam dr. Visser de dienst over. De intrede was verdeeld over de ochtend- en middagdienst. In de ochtenddienst ging de nieuwe predikant voor vanuit 2 Timotheüs 2:8, met als thema ”Gericht op de Paasvorst”. In de middagdienst preekte hij over 1 Johannes 4:13, met als thema ”Geleid door de Pinkstergeest”.

De predikant werd toegesproken door ouderling Nico van Gelder namens de gemeente en de beroepingscommissie en door ds. H. G. J. van Dolder namens de algemene kerkenraad van de protestantse gemeente Rotterdam-Zuid.

Dr. Visser kwam van de Amsterdamse Noorderkerk. De predikant is voor 60 procent verbonden aan de Maranathakerk; de overige tijd is hij in dienst van de IZB.