Dr. P. de Vries biedt Joodse organisatie excuses aan voor uitspraak

Dr. P. de Vries heeft het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) zijn excuses aangeboden. Naar aanleiding van de Nashvilleverklaring over huwelijk en seksualiteit had hij de „genderideologie” vergeleken met de nazi-ideologie.

Dr. De Vries, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zei dinsdag in een interview met het Algemeen Dagblad dat christenen in de samenleving hun geluid moeten laten horen over seksualiteit. „Toen de nazi-ideologie zich opdrong, zwegen de kerken”, stelde hij. „Nu dringt de genderideologie zich op en zwijgen de kerken weer te vaak.”

Het NIK liet dr. De Vries vervolgens per brief weten „met verbazing maar meer nog met ergernis” van de vergelijking kennis te hebben genomen. „Als kinderen van het volk dat ten ergste onder de nazi-ideologie heeft geleden, zeggen wij u dat u er verstandig aan had gedaan daar geen verwijzing naar te maken. De vrijheid die u geniet mag u wellicht te beperkt achten, deze te vergelijken met de onvrijheid onder het nazi-regime neigt naar een bagatelliseren van de Sjoa.”

Dr. De Vries schreef later deze week aan het NIK dat ook hij de nazi-ideologie „volstrekt verfoeit.”

De hersteld hervormde docent noemt de vergelijking die hij maakte „ongelukkig.” Het ging hem erom: „Zwijg als kerk niet over het Bijbelse huwelijk. Ook niet in het publieke debat en het publiek getuigenis naar buiten. Mijn punt was dat je dat moet blijven doen, ook als het schuurt met de visie van de meerderheid van de samenleving die hier anders over denkt en als het schuurt met het overheidsbeleid.”

Dr. De Vries spreekt over een „zeer vriendelijke” reactie van het NIK. Volgens hem was de Joodse organisatie „blij” met de uitleg en begreep ze „het kader en perspectief waarbinnen de vergelijking was gemaakt.”