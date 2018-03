Dr. Mulder (CGK): Kennis van Jodendom begint met gebed

„Wie het Jodendom wil leren kennen, kan het beste beginnen bij het gebed.” Dat zei dr. M. C. Mulder tijdens de ambtsdragersconferentie van de Christelijke Gereformeerde Kerken, zaterdag in Apeldoorn. „Het hart van het gebed klopt in de lofprijzing.”

De landelijke ambtsdragersconferentie van de Christelijke Gereformeerde Kerken was georganiseerd rondom het thema ”Israël en de ambtsdrager; visie en praktijk”. Op deze conferentie kwamen ongeveer dertig ambtsdragers af.

Bijzonder plan

Dr. Mulder, hoofddocent Nieuwe Testament en judaïca aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), begon zijn lezing door uit te leggen dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken van meet af aan de lijn van A. Brakel, het Réveil en de Afscheiding is vastgehouden. „Daarbij was er bijzondere aandacht en liefde voor Israël. In de Christelijke Gereformeerde Kerken leefde de overtuiging dat God op een bijzondere manier een plan heeft voor Israël en dat er beloften liggen voor dat land.”

Men was er van overtuigd dat er een roeping lag om gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël, aldus dr. Mulder. Duidelijk blijkt dat God Zijn volk niet verstoot en dat er een blijvend verbond is met Israël. „Onze hoop is dat God Zijn verbond niet loslaat.”

Volgens dr. Mulder leidde dit tot een houding van verwondering. Verwondering over delen in en medeburger zijn in de beloften. „Dat je stilstaat bij het besef dat je mag delen in wat God met Israël begonnen is.”

Luisteren

Het Centrum voor Israëlstudies (CIS) werd opgericht in 2002 om de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren te stimuleren en bevorderen. De kernwoorden vormen daarbij luisteren, dienen en getuigen, aldus dr. Mulder. Hij benadrukte dat er veel te leren valt van de omgang van het Jodendom met het Woord van God. „Je kunt alleen maar spreken, als je begint met luisteren.”

Een punt dat dr. Mulder er uit lichtte, was de omgang van het Jodendom met het gebed. Die manier van bidden is volgens hem sterk aanwezig in de Bijbel en bij Jezus, maar wordt in de gebeden van veel christenen gemist. „Wij danken God vaak, maar in het Jodendom is het hart van het gebed de lofprijzing. Bij het danken zijn we zelf het onderwerp, bij de lofprijzing is God het onderwerp.”

Pesachmaaltijd

Wat het heilig avondmaal betreft, valt er veel te leren van de Joodse pesachmaaltijd, aldus dr. Mulder. Bij het avondmaal gaat het om de brood der ellende en de beker der dankzegging. Bij de pesachmaaltijd hoort ook de beker der verlossing. Het avondmaal wordt afgesloten met het zingen van de lofpsalm, het Hallel.

Bij de Joodse pesachmaaltijd komt daarna nog de beker der verlossing. Die drinkt Jezus nog niet wanneer Hij voor Zijn dood het avondmaal instelt. „Hij drinkt eerst de beker van de toorn van God en daardoor maakt hij waar waar Israël om bidt.”

Dr. Mulder concludeerde dat er drie punten aangaande Israël van wezenlijk belang zijn voor ambtsdragers. Allereerst noemde hij het feit dat Israël bestaat, waaruit blijkt dat God trouw is aan Zijn woord. Dit komt tot uiting in een gestalte van verbondenheid.

Als tweede punt noemde de TUA-docent de gebedspraktijk in het Jodendom. „Je moet concreet van hun gebedspraktijk leren.”

Tenslotte wees dr. Mulder op het diaconaat. Daarin gaat het er onder meer om dat een christen „om niet wil geven omdat hij om niet heeft ontvangen.” Deze houding vindt men ook terug in Israël, zei hij.