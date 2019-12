Dr. M. Golverdingen op 78-jarige leeftijd overleden

Dr. M. Golverdingen, emeritus predikant in de Gereformeerde Gemeenten, is zondagochtend op 78-jarige leeftijd overleden.

Marinus Golverdingen werd op 18 mei 1941 te Stolwijk geboren. Hij volgde een opleiding tot onderwijzer aan de Driestar en studeerde pedagogiek in Nijmegen. Hij werkte in het onderwijs en in het jeugdwerk.

Na zijn toelating tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten, diende hij als predikant de gemeenten van ’s-Gravenzande (1979), Utrecht (1984), Ridderkerk-Slikkerveer (1988), Groningen (1993), Gorinchem (1997), Boskoop (2001) en Waarde (2008). In juni 2011 ging de predikant met emeritaat.

Kerkgeschiedenis

Dr. Golverdingen werd meerdere malen gekozen tot lid van het moderamen van de generale synode, waarin hij functioneerde als eerste en als derde scriba.

Met regelmaat verschenen publicaties van zijn hand, waaronder studies over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten. In 2003 behaalde hij cum laude zijn doctoraalexamen aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Voor het hoofdvak kerkgeschiedenis schreef hij de studie: ”Om het behoud van een kerk. Licht en schaduw in de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten 1928-1948”.

In 2014 promoveerde dr. Golverdingen aan de TUA op het proefschrift ”Vernieuwing en verwarring. De Gereformeerde Gemeenten 1946-1950”. Hierin beschreef hij de gebeurtenissen die leidden tot de schorsing van ds. R. Kok in 1950.

In 2016 verscheen ”Geschiedenis van een scheuring. De Gereformeerde Gemeenten 1950-1957”. Daarin staat met name de scheuring in 1953 centraal, waaruit de Gereformeerde Gemeenten in Nederland ontstonden.

Vergezicht

De predikant leed aan de ziekte van Parkinson. De laatste jaren kon hij niet meer voorgaan. In een interview in oktober met het Reformatorisch Dagblad zei hij: „Ons leven is eindig. Dat weten we. Het is een grote genade als je door Gods goedheid weleens vooruit mag kijken. Dat mag ik soms doen. Als ik terugkijk, denk ik: „Heere, gedenk niet meer aan ’t kwaad dat wij bedreven.” Als ik vooruitkijk, denk ik aan wat komen zal, dat de zonde er niet meer is, hoe Gods kinderen God zullen verheerlijken op een wijze die hier niet onder woorden te brengen is. (...) Als het geloof de ziel in beweging brengt, zie ik momenten van dat schone vergezicht. We hebben hier geen blijvende stad. Wat een zegen.”

De begrafenis van dr. Golverdingen vindt vrijdag plaats in Dordrecht.

Ds. M. Golverdingen: Elke preek was een geschenk