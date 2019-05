Dr. M. C. Mulder weg bij Centrum voor Israëlstudies

Dr. M. C. Mulder is vertrokken bij het Centrum voor Israëlstudies (CIS). De stichting is op zoek naar een nieuwe directeur. Dr. Mulder is om „persoonlijke redenen” weggegaan, aldus CIS-bestuursvoorzitter ds. C. J. Overeem woensdag.

Hij blijft als docent verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Dr. Mulder gaf sinds 2006 leiding aan het CIS, dat uitgaat van zendingsorganisatie GZB, de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Christelijke Hogeschool Ede. Hij was eerder predikant in de CGK. Het CIS werd opgericht in 2002 om de Joods-christelijke ontmoeting te stimuleren.