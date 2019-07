Dr. M. A. van den Berg (PKN) veertig jaar predikant

Dr. M. A. van den Berg, predikant van de hervormde Morgenstergemeente in Zoetermeer, staat deze donderdag veertig jaar in het ambt.

Machiel Adrianus van den Berg werd op 29 oktober 1953 geboren in Soest. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1979 hervormd predikant in Aalburg. Daarna diende hij Harderwijk (1984) en Groot-Ammers (1989). Sinds 2000 is hij predikant in Zoetermeer. Daarnaast was ds. Van den Berg ruim twintig jaar verbonden aan hulporganisatie Woord en Daad, onder meer als voorzitter van de raad van toezicht. In 2008 promoveerde ds. Van den Berg op een onderzoek naar de uitleg van het Bijbelboek Daniël door reformator Johannes Calvijn.