Dr. L. G. Zwanenburg, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland, staat woensdag zestig jaar in het ambt.

Leendert Gerrit Zwanenburg werd geboren op 29 oktober 1932 in Waarder. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1960 hervormd predikant in Stavenisse. Daarna stond hij in Huizen (1966) en was hij godsdienstleraar aan de Christelijke Hogeschool Ede (1980).

Dr. Zwanenburg ging in 1997 met emeritaat. Hij promoveerde in 1978 op een studie over dr. Gerrit Jan Vos Azn.