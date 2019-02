Dr. K. F. de Blois tot predikant bevestigd in Nairobi

Van onze correspondent

Dr. K. F. de Blois is zondag bevestigd tot predikant van de gemeente Kawangware in Nairobi (Kenia). Het gaat om de gemeente waaraan de 73-jarige De Blois in 1970 als zendingswerker voor de GZB werd verbonden. Van deze gemeente maakt ook een groep Zuid-Soedanse vluchtelingen deel uit. De bevestiging werd verricht door ds. Musa Maina, moderator van de Reformed Church of East Africa. Aan de handoplegging namen meer dan tien predikanten deel. Gastpredikant in de dienst was ds. Jaap Haasnoot, regionaal coördinator van de GZB voor Oost-Afrika. Hij woont en werkt samen met zijn gezin in Kampala, Oeganda. Tijdens de dienst werd ook een blok zondagschoollokalen officieel geopend, door ds. N. H. Donselaar en Bart Mostert uit Nijkerk.