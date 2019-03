Dr. Jonathon Beeke (VS): Koninkrijk van Christus heeft impact op hele wereld

Het Koningschap van Jezus Christus heeft altijd een integraal onderdeel uitgemaakt van de gereformeerde theologie. Maar welke invloed heeft dat op de wereld? En hoe functioneert de staat daarin?

Dat zijn vragen die Jonathon David Beeke (1979), neef van de theoloog dr. Joel Beeke, aan de orde stelt in zijn proefschrift ”Duplex Regnum Christi. Christ’s Twofold Kingdom in Reformed Theology”. Hij promoveerde er donderdag op aan de Vrije Universiteit Amsterdam, onder begeleiding van prof. dr. H. van den Belt en prof. dr. G. van den Brink.

In zijn proefschrift behandelt Beeke uitvoerig de leer van de twee rijken of regeringen, vanaf Augustinus, de vroege Reformatie (Luther, Bucer en Calvijn) en de gereformeerde orthodoxie zoals verwoord in Leiden, Genève (Franciscus Turritini) en Edinburgh (Johannes Scharpius en David Dickson). Zijn stelling is dat de Luther en Calvijn de tweevoudige regering van Christus vooral in een kerkelijke en/of politieke context beschouwden, terwijl de gereformeerde orthodoxie deze in verbinding bracht met de Persoon en het werk van Jezus Christus en in het kader van het verbond plaatste.

Verlosser

Christus’ Koninkrijk is universeel, maar de orthodoxie maakte een onderscheid tussen het verlossend en niet-verlossend werk. „Dat heeft gevolgen voor het relationele: ken ik de Koning van het universum louter als een beledigde Rechter of ken ik Hem als mijn Redder en Verlosser?”

”Duplex regnum” doelt volgens dr. Beeke niet op een complete scheiding tussen kerk en staat. „Er is sprake van een onderscheiding, geen scheiding. De gereformeerde orthodoxie benadrukt dat de kerk een andere rol heeft dan de magistraat of de overheid. De kerk moet primair het Evangelie van verzoening proclameren, maar ze mag ook niet zwijgen over publieke zonden in de samenleving. Dus er is geen scheiding. Maar wat de kerk niet mag doen, is het geven van een advies om een politieke partij te stemmen, want dan zou zij de gewetens van onderdanen binden.”

Dr. Beeke benadrukt de continuïteit tussen Luther en Calvijn enerzijds en de gereformeerde orthodoxie anderzijds. „De gereformeerde orthodoxie bouwde op het fundament van de Reformatie. Het verschil ligt hierin dat zij veel meer technische onderscheidingen en begrippen gebruikte. Maar het zaad van hun verbondsdenken ligt al verborgen bij Calvijn.”

Dr. Beeke ziet de actualiteit van de gereformeerde orthodoxie vooral in het scheppen van een goede en degelijke theologie. „We hebben een solide theologie nodig, met duidelijke begrippen en definities als tegenwicht tegen allerlei vage leer en opkomende dwalingen. Zwakke theologie brengt schade toe aan de kerk, ook op lange termijn. Veel Amerikaanse kerken kennen een zwakke theologie, gestempeld door het arminianisme. Deze ondermijnt de soevereiniteit van God en bedreigt een gezonde calvinistische leer.”

Missionair

Dr. Beeke is niet hoopvol gestemd over zijn land. „Veel mensen zien Amerika als een christelijke natie, die sterk verschilt van het seculiere Europa. Er is echter nooit een christelijk Amerika geweest. Misschien kent ons land bepaalde morele waarden, maar de ”founding fathers” waren deïsten.”

De promovendus is verantwoordelijk voor de toelating van studenten van het Puritan Reformed Theological Seminary in Grand Rapids. Van de 110 studenten komt de helft uit het buitenland, uit landen als China, Brazilië, Korea en Egypte. „De bedoeling is dat studenen teruggaan naar een vergelijkbaar land als waar ze vandaag kwamen. Als ze dat niet doen, moeten ze hun studie terugbetalen. We willen een trainingscentrum zijn, om zo het gereformeerde geloof te verspreiden in de gehele wereld.”