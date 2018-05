Dr. J. van Beelen wordt predikant van classis Gelderland-Zuid en Oost

Dr. J. van Beelen uit Veenendaal wordt classispredikant van de classis Gelderland-Zuid en Oost. Hij is momenteel regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Gelderland en Overijssel.

Van Beelen werd in 1992 predikant van de hervormde gemeente van Randwijk. In 1996 promoveerde hij op een dissertatie over het heilig avondmaal.

In 2000 werd Van Beelen benoemd tot scriba van de provinciale kerkvergadering van Gelderland. In 2004 werd die functie veranderd in regionaal adviseur van de classicale vergaderingen in Gelderland en sinds 2016 ook van Overijssel. Die functie vervalt per 1 september.

Classispredikant is een nieuwe functie binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Deze functie is gecreëerd in het kader van het proces Kerk 2025 en is bedoeld om de regionale samenhang tussen gemeenten te vergroten.