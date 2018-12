Dr. Hans Schaeffer benoemd tot hoogleraar in Kampen

Dr. Hans Schaeffer is per 1 januari benoemd tot hoogleraar praktische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK).

Dat maakte het college van bestuur van instelling vrijdag bekend. Dr. Schaeffer volgt prof. dr. C. J. de Ruijter op, die in 2014 met emeritaat ging. Sinds 2011 werkt dr. Schaeffer aan de TUK. Vanaf 2014 is hij universitair hoofddocent praktische theologie. Zijn aandachtsterreinen zijn met name gemeenteopbouw en liturgiek.

Dr. Schaeffer studeerde theologie in Kampen en Tübingen (Duitsland). In 2006 promoveerde hij in Kampen op de theologie van Colin E. Gunton en Oswald Bayer. Tussen 2003 en 2011 was hij predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Wageningen.