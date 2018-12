Dr. Gert Noort: „Wereldwijde zending heeft theologische verdieping nodig”

Evangelische en meer oecumenisch gezinde christenen groeien op het terrein van de zending steeds meer naar elkaar toe. Dat betekent dat zij voor de grote uitdaging staan om theologische vragen samen te doordenken, aldus dr. Gert Noort.

Hij is per 1 januari 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar Protestantse en Evangelicale Missie aan de Theologische Universiteit Kampen. Dr. Noort is directeur van de Nederlandse Zendingsraad (NZR). Met zijn benoeming vestigt de NZR een bijzondere leerstoel aan de TUK onder de naam ”David Bosch Chair for the Comparative Study of Mainline Protestant and Evangelical Mission”. De bijzonder hoogleraar wordt voor twee dagen per week verbonden aan de TUK en zal daarnaast werkzaam blijven als directeur van de NZR.

De NZR heeft de afgelopen jaren zich steeds meer tot een expertisecentrum ontwikkeld, zegt dr. Noort desgevraagd. „In het kader van de versterking van dit profiel koesterden wij al langere tijd de wens om een bijzondere leerstoel te vestigen aan een universiteit. We richten ons in eerste instantie op verdieping van iets waar we al lange tijd mee bezig zijn: contacten tussen de belangrijkste protestantse en evangelische zendingsorganisaties.”

De NZR is het oudste oecumenische orgaan, opgericht in 1929. Dr. Noort: „In de eerste decennia van haar bestaan is de NZR vooral een overlegorgaan geweest van oecumenische partners. In de jaren zeventig was er een sterke polarisatie tussen evangelischen en oecumenisch georiënteerde christenen.

Na de jaren tachtig vond er een omslag plaats en is er sprake van een toenemende toenadering tussen de NZR en evangelische organisaties. Van de 23 partners van de NZR zijn er acht die als evangelisch getypeerd kunnen worden.”

De NZR is altijd een oecumenische organisatie in de breedte geweest, aldus dr. Noort. „De organisatie heeft zich alleen maar verder verbreed. Dat levert ook spannende missiologische vragen op, zoals naar de visie op het menselijk heil en het doel van de zending. Wat zijn de overeenkomsten tussen de organisaties en waarin verschillen wij van elkaar? En hoe komen we samen verder omwille van het getuigenis aangaande Christus?”

De bijzondere leerstoel draagt bij aan het ”Centre for Church and Mission in the West” dat onder leiding van prof. dr. Stefan Paas is gevestigd aan de TUK. Dr. Noort: „Terwijl dat centrum alleen gericht is op het Westen zijn wij vanouds georiënteerd op het internationale missionaire werk. We hebben goede contacten met de oecumenische Wereldraad van Kerken, de evangelicale Lausannebeweging en met collega-zendingsraden in Europa. We beseffen steeds meer dat kerken wereldwijd voor dezelfde uitdagingen staan.”

Veel moet zich rond de leerstoel nog uitkristalliseren, aldus dr. Noort. Hij hoopt dat de leerstoel samen met het centrum van Paas een soort „vliegwieleffect” kan bewerken door het onderzoek in bredere netwerken plaats te laten vinden. „Daarom wil ik onder meer projectgroepen starten, zowel in Nederland als internationaal, of promovendi aantrekken, zoals Stefan Paas die al heeft. Het is belangrijk dat je een beroep kunt doen op mensen die al expertise in huis hebben of bepaalde terreinen van onderzoek voor hun rekening nemen.”