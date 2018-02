Dr. G. H. van Kooten hoogleraar in Cambridge

De Groningse hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom dr. Geurt Henk van Kooten vertrekt naar Cambridge.

Dr. Van Kooten is met ingang van 1 oktober benoemd als de nieuwe Lady Margaret’s professor of Divinity in Cambridge. Dat maakte hij woensdag zelf bekend. De Lady Margaret’s chair is de oudste leerstoel van de universiteit, in 1502 gesticht door Lady Margaret, de grootmoeder van de Engelse koning Hendrik VIII. Van 1511 tot 1514 was Desiderius Erasmus (1466-1536) een van de eerste bezetters van deze leerstoel.

Geurt Henk van Kooten (1969) studeerde in Leiden, Durham en Oxford en is sinds 2006 hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn specialisme is het ontstaan van het christendom in de Grieks-Romeinse wereld. Van Kooten was tussen 2008 en 2013 decaan van de faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor 2006 was hij universitair docent aan deze universiteit en had hij docentschappen aan de Universiteit van Amsterdam en de Theologische Universiteit Kampen (ThUK). Tevens is hij sinds 2008 predikant met een bijzondere opdracht in de Protestantse Kerk in Nederland.

Dr. Van Kooten promoveerde in 2001 in Leiden op het proefschrift over Paulus en de kosmos (”The Pauline Debate on the Cosmos”).

