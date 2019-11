Dr. C. P. Boele bestuurslid PThU

Dr. C. P. Boele (1961) is benoemd als lid van het College van Bestuur van de Protestante Theologische Universiteit (PThU) Amsterdam-Groningen. Boele treedt per 16 maart toe tot het College van Bestuur.

Een overeenstemmend besluit hierover werd donderdag door de Raad van Toezicht en de synode van de Protestantse Kerk in Nederland genomen, meldt de PThU op haar website.

Boele is econoom en filosoof en promoveerde zowel in de economie als in de theologie. Hij was voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en eerder van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).