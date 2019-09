Dr. C. M. A. van Ekris bevestigd als programmaleider IZB

Dr. C. M. A. van Ekris is zondagavond 29 september in de protestantse gemeente Adventkerk in Amersfoort bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht, ten behoeve van Areopagus, het centrum voor de toerusting en nascholing van predikanten van de zendingsorganisatie IZB. Voorgangers in de bevestigingsdienst waren dr. J. A. van den Berg (directeur IZB), en ds. H. S. Mosterd (Adventkerk).

Dr. Van Ekris preekte over Efeze 3, over ”Christus en de machten”. „De christelijke gemeente staat midden in een wereld met ontwrichtende machten. Hier zit de beslissende vraag: Staan wij als gemeente, als persoon, als kerk, als dienstenorganisatie in de kerk, in het krachtenveld van Christus?”

De predikant wordt fulltime programmaleider bij de IZB.