Dr. C. C. den Hertog docent dogmatiek TUA

Dr. C. C. (Niels) den Hertog (1974) is met ingang van 1 september benoemd als docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het betreft een versterking van de vakgroep dogmatiek met een extra omvang van 0,3 fte.

Dr. Den Hertog is predikant van de samenwerkingsgemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nijmegen. Eerder diende hij in Boskoop en Surhuisterveen.

Vorig jaar promoveerde dr. Den Hertog op ”Het spreken van de kerk in de theologie van dr. J. Koopmans”.