Dr. Arie van der Knijff onderzoeker praktische theologie TUA

Dr. Arie van der Knijff wordt per 1 maart aangesteld als geassocieerd onderzoeker praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Hij krijgt als opdracht een uitgebreid onderzoek te doen naar de geloofsbeleving in christelijke gereformeerde preken.

Dat meldt de universiteit maandag in een persbericht.

Dr. Van der Knijff, die recent promoveerde op een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten, gaat zich nu richten op bevinding in de prediking in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Bron daarvoor is onder andere de prekenserie ”Uit de Levensbron”, die ruim 90 jaargangen met in totaal meer dan 4000 preken bevat.

Promovendus Van der Knijff onderzocht „bevinding” in preken GG

De analyse van deze preken moet onder andere antwoord geven op de vraag hoe in de achterliggende eeuw bijvoorbeeld de tekstkeuze zich heeft ontwikkeld. Ook richt dr. Van der Knijff zich op de visie op de prediking binnen de CGK, zoals die onder meer in de colleges homiletiek in verleden en heden naar voren is gekomen aan de TUA.

Dr. Van der Knijff wordt de tweede geassocieerd onderzoeker aan de TUA, naast dr. A. Versluis die onderzoek doet op het gebied van Oude Testament.