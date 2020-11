Dr. Almatine Leene Theoloog des Vaderlands

Dr. Almatine Leene, de eerste vrouwelijke predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), is zaterdagavond uitgeroepen tot Theoloog des Vaderlands.

Dat gebeurde tijdens de tiende editie van de Nacht van de Theologie. Dr. Leene (36), die vorige week zondag intrede deed in de gkv van Hattem-Noord, volgt dr. Samuel Lee op, die afgelopen jaar de ambassadeur van de theologie in Nederland was. Dr. Leene „is in staat om een breed publiek met nieuwe ogen te laten kijken naar onze samenleving en onze bronnen van inspiratie”, schrijft de jury.

Tijdens een live-uitzending op NPO Radio 5 werd ook de winnaar van het beste theologische boek bekendgemaakt. Die prijs ging naar prof. dr. Erik Borgman voor zijn boek ”Alle dingen nieuw” (uitg. KokBoekencentrum, Utrecht). Het boek is het eerste deel van een driedelige serie over theologie in de 21e eeuw. Prof. Borgman onderzoekt waar theologie begint en wat theologie op het oog heeft.

Voor de Jonge Theoloog des Vaderlands Mark de Jager werd vanwege de coronacrisis geen opvolger gekozen.

Dr. Lee nam afscheid met een oproep aan pinksterkerken om schuld te erkennen wegens hun afwijzende houding tegenover homoseksuelen, zeker als ze een relatie hebben. Dr. Leene noemde dat maandag in dagblad Trouw „heel goed en dapper.” Zelf zou ze homoseksuele relaties niet willen verbieden.

Aan de Nacht van de Theologie werken onder meer Trouw, het Nederlands Dagblad, en de Vrije Universiteit Amsterdam mee.

