Dr. Allan Jay Janssen overleden

De Amerikaanse hoogleraar dr. Allan Jay Janssen is maandag op 72-jarige leeftijd overleden aan het coronavirus. Dat meldde zijn vriend en collega dr. Leon van den Broeke.

Dr. Janssen was als theoloog verbonden aan het New Brunswick Theological Seminary (NBTS) en als predikant aan de Reformed Church in America (RCA). Hij promoveerde in 2005 op de kerkvisie van de Nederlandse theoloog A. A. van Ruler. De Van Rulerkenner maakte in zijn werk veel gebruik van Nederlandse systematische theologie en kerkrecht.

