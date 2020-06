Dr. A. van de Beek vijftig jaar predikant

Prof. dr. A. van de Beek, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, was zondag vijftig jaar predikant.

Abraham van de Beek werd geboren op 9 oktober 1946 in Lunteren. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1970 hervormd predikant in Lexmond. Daarna stond hij in Vriezenveen (1974) en in Raamsdonk (1979). In 1981 werd hij kerkelijk hoogleraar dogmatiek aan de universiteit van Leiden. Vervolgens was hij hoogleraar symboliek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (2000). Prof. Van de Beek ging in 2010 met emeritaat. Hij promoveerde in 1980 op ”De menselijke persoon van Christus”.