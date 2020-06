Dr. A. N. Hendriks (GKV) 60 jaar predikant

Dr. A. N. Hendriks, emeritus predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), staat vrijdag zestig jaar in het ambt.

Aryjan Nicolaas Hendriks werd geboren op 7 januari 1934 in Hillegersberg. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1960 predikant in Goes. Daarna stond hij in Ommen (1964), Delft (1967) en Amersfoort-Centrum (1972). Hij ging in 1999 met emeritaat.

Ds. Hendriks promoveerde in 1977 op ”Kerk en ambt in de theologie van A. A. van Ruler”. Hij was synodevoorzitter in 1987 en dertien jaar (in deeltijd) universitair docent aan de Theologische Universiteit in Kampen.

