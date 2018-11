Dr. A. J. Plaisier: Laat kerk meer zijn dan een gehoorzaal

De kerk verkeert in een crisis, maar protestanten blijven maar doorgaan met preken, omdat zij niets beters weten. „Wordt het niet eens tijd om te stoppen met de eindeloze woordenbrij in kerkdiensten?”

Dit stelde dr. A. J. Plaisier woensdag in een toelichting op een recent artikel van zijn hand in het blad Wapenveld. Voor de IZB (vereniging voor zending in Nederland) was het „alarmerende” artikel van dr. Plaisier aanleiding er een Areopagusstudiedag aan te wijden met als thema ”Om een nieuwe directheid in prediking: Verlossende woorden spreken”. De dag werd gehouden in Bijbelschool De Wittenberg in Zeist.

Preek

Voor zo’n zestig belangstellenden legde dr. Plaisier, oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en tegenwoordig missionair predikant in Apeldoorn, uit dat er veel vragen leven over de plaats en de inhoud van de preek. Hij vroeg zich af of de preekcrisis het einde inluidt van het tijdperk van de hermeneutiek of de Bijbelinterpretatie.

Er is volgens hem niets mis met de interpretatie, maar de fixatie erop is het probleem. Protestanten zijn gelovigen van de interpretatie. Interpretatie en vertolking zijn mooi en goed, maar het is in deze tijd niet raadzaam alle kaarten daarop te zetten. „Het wezen van het christendom ligt niet in het alleen maar interpreteren en eindeloos rondpompen van woorden, maar in het beamen van substantiële geloofsnoties en de focus op het ene nodige, de vaste Rots van het behoud.”

De missionair predikant benadrukte geen paradigmawijziging of het zoveelste programma voor kerkverandering te beogen. Wel bepleitte hij „vrijer vaarwater” voor de kerk, „opdat de kerk meer zou zijn dan enkel gehoorzaal, meer een liturgische plaats van verering, aanbidding en toewijding. Een kerk met meer souplesse als antwoord op de schreeuw om spiritualiteit.”

Dr. Plaisier waarschuwde dat zijn pleiten voor een kerkdienst waar een beroep wordt gedaan op meer zintuigen dan alleen het gehoor, niet hetzelfde is als een pleidooi voor de kerkdienst als evenement waar de emoties worden opgeklopt door een mix van muziek, lied en gesproken woord. „Noch de liturgische vernieuwingen die te vaak elitedingetjes zijn, noch de belevingsconferenties zoals Opwekking en EO-Jongerendagen kunnen model staan voor een toekomstig christendom.”

Hij deed vervolgens uit de doeken welke plaats de preek in de toekomst wel kan innemen. „De preek mag niet oeverloos over van alles en nog wat gaan. Religie is niet boterzacht. Van de kerkvader Augustinus valt te leren dat het christelijk geloof op realiteiten stoelt. Daarom moet het in de preek over de essentiële en substantiële dingen van het credo gaan, dat is de werkelijkheid van de drie-enige God als het hoogste goed.”

Sacramenten

De preek moet in nauwe verbinding met de sacramenten staan, met uitzondering van bijvoorbeeld evangelisatietoespraken, stelde dr. Plaisier. Hij vroeg zich af of het geen tijd wordt om de rijkdom van de preektraditie in de catholica in te brengen. „Wie in het nadenken over de prediking exclusief protestants denkt, loopt het gevaar erin vast te lopen. Bijbeluitleg en predikkunde gaan de hele christenheid aan en kunnen niet op louter protestants terrein worden beslecht.”