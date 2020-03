Dove en slechthorende willen preek ook goed volgen

Veel kerkgangers hebben zondag thuis meegeluisterd met de kerkdienst vanwege het coronavirus. Maar wat doe je als je doof of slechthorend bent? „Er wordt niet nagedacht over het feit dat doven niet kunnen meeluisteren via de scanner, internet of kerktelefoon.”

Willem Dijkstra (gefingeerde naam) is zwaar slechthorend. Het volgen van een kerkdienst is voor hem en zijn gezin dan ook een lastige uitdaging. „Er zijn best gemeenten die goed meedenken met de slechthorenden en doven. Helaas is dat lang niet overal het geval. Als je thuis of in een zaaltje met een audioverbinding moet meeluisteren, schiet dat voor slechthorenden tekort. Wat is het fijn als je dan een beeldverbinding hebt, zodat je de dienst echt kunt volgen.”

En er zijn mogelijkheden om dat te realiseren. Zo is er het systeem ”spraak naar tekst” dat sommige gemeenten inzetten. Andere gemeenten, zoals de hersteld hervormde gemeente in Putten, zenden de dienst uit op YouTube, met een gebarentolk in beeld.

Informatievoorziening

Doven en slechthorenden vallen tussen wal en schip, stelt Dijkstra. Hij roept kerkenraden op om rekening te houden met de beperking die deze groep heeft.

Ds. M. Visser, dovenpastor uit de Christelijke Gereformeerde Kerken, sluit zich aan bij de oproep van Dijkstra. „Gemeenteleden die doof of slechthorend zijn, moeten ook op de hoogte zijn van wat er in de gemeente speelt. Betrek ze in de informatievoorziening.”

De Nunspeetse predikant is werkzaam voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) en reist normaal gesproken door noordelijke provincies. Veel werkzaamheden rondom het dovenpastoraat zijn stilgelegd vanwege het coronavirus. „Bijeenkomsten worden vaak bezocht door leden uit een hele provincie. Bovendien is een groot deel van de bezoekers al op leeftijd”, aldus de predikant

Nu veel kerkdiensten niet doorgaan, is het voor doven en slechthorenden een zoektocht naar een dienst die voor hen wel te volgen is. De initiatieven daarvoor worden verzameld op de site van het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het dovenpastoraat zelf vindt nu vooral plaats op afstand. Ds. Visser: „Zojuist heb ik een bemoediging per e-mail verstuurd. Andere vormen van contact zijn ook mogelijk. Denk aan Skype, WhatsApp en FaceTime. Het is een zegen dat de moderne techniek gebruikt kan worden om het Evangelie door te geven.”

>>doofenkerk.nl



Het Evangelie vertolken

Ellen Both tolkte woensdag in een dienst van de gereformeerde gemeente in Dordrecht. Both, die net als andere tolken last heeft van de gevolgen van de coronacrisis, vertolkte de dienst die ds. W. A. Zondag leidde.

„Het tolken van een eredienst is best pittig. Ik steek veel tijd in de voorbereiding. Het liefst krijg ik vooraf de uitgeschreven preek en de psalmen. Bij een preek kun je niet even vragen of de predikant iets wil herhalen of verduidelijken. Het tolken van een preek dwingt me tot opperste concentratie. Aan het einde van de dienst is mijn hoofd echt vol. Maar het is zo mooi om te doen. Ik krijg iedere zin van de preek mee. Het tolken voor de dienst in Dordrecht was op het laatste moment geregeld. Qua voorbereiding was het niet optimaal, maar God heeft mij de kracht en energie gegeven om het te doen.”