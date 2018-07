„Dorpskerk relevant voor het platteland”

Het versterken van de honderden kleine dorpskerken, dat is het doel van een nieuwe dorpskerkenbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). „Dorpskerken lijken weleens te vergeten hoe relevant ze zijn.”

Dat meldt het juli/augustusnummer van woord&weg, het magazine van de Protestantse Kerk, naar aanleiding van een promotieonderzoek van theologe Jakobine Gelderloos. Ze promoveert in september op een onderzoek naar de manier waarop de kerk kan bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen. Daarnaast verschijnt diezelfde maand ook haar boek ”Sporen van God in het dorp. Nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland”.

Veel kleine gemeenten worstelen met organisatievragen. Hoe vinden we genoeg ambtsdragers? Hoe kunnen we samenwerken met andere gemeenten in de buurt? In woord&weg stelt Gelderloos dat de meeste kerken meer maatschappelijke functies vervullen dan ze zelf denken, door hun diaconale projecten en activiteiten, maar ook door de zichtbare aanwezigheid van hun kerkgebouw. „Kerken mogen er trots op zijn dat zij er zijn, terwijl veel voorzieningen in de omgeving verdwijnen.”

In haar boek ”Sporen van God in het dorp” stelt Gelderloos dat veel dorpskerken hun maatschappelijke betekenis kunnen versterken door oog te hebben voor de vragen die in de eigen context spelen. „Zo hebben de kerken in Groningen het Platform kerk en aardbeving opgericht en zijn ze betrokken bij het Groninger Gasberaad. Zij vragen aandacht voor mensen die door de gaswinning en de aardbevingen getroffen zijn, en willen hun waar dat kan een luisterend oor of praktische hulp bieden.”

Nadine van Hierden, projectleider van de dorpskerkenbeweging, geeft aan dat de lokale plek van dorpskerken hun kracht is. „In het verleden werd vaak tegen kleine gemeenten gezegd: Ga fuseren of zoek een vorm van samenwerking met andere gemeenten. Nu zeggen we: Samenwerken is heel belangrijk, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om lokaal geworteld te blijven. Als je elk jaar een dienst in streektaal houdt met de muziekvereniging, of elk jaar met Hemelvaart gaat dauwtrappen, blijf dat vooral doen.”

Op 24 september wordt de eerste dorpskerkendag gehouden. Online komt er een dorpskerkenplatform, waarop kerken hun ervaringen kunnen delen.