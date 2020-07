Dorpskerk Opheusden zet deuren open

De hersteld hervormde gemeente (hhg) in Opheusden stelt de dorpskerk open voor „bezinning, ontmoeting of persoonlijk gesprek.”

Dat liet de hhg weten. „De coronacrisis heeft veel vragen bij mensen opgeroepen. Ook voelen veel mensen zich door de beperkingen eenzaam en ervaren angst. De gemeenteleden willen de komende tijd een luisterend oor zijn. Ook iedereen die even een kijkje in de kerk wil nemen, is van harte welkom.”

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn de kerkdiensten de afgelopen maanden alleen digitaal uitgezonden. „We merkten dat er veel meer mensen meekeken en -luisterden dan eigen gemeenteleden en daar zijn we erg blij mee”, aldus Bart van Kleef, voorzitter van de evangelisatiecommissie van de gemeente. „Juist deze mensen willen we de mogelijkheid bieden om zonder verplichtingen even een kijkje in onze kerk te komen nemen.”

Als er levensvragen zijn, zijn er gemeenteleden aanwezig, om samen, met de Bijbel in de hand, naar antwoorden te zoeken, aldus de hhg. „Ook de plaatselijke predikant ds. R. van de Kamp zal regelmatig aanwezig zijn: „We hebben de mooiste boodschap die er is, en deze is nog gratis ook.””

De openstelling van de dorpskerk is vanaf 18 juli elke eerste en derde zaterdagmiddag van de maand, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De dorpskerk is een laatgotisch kerkgebouw met een driebeukig, pseudobasilicaal schip en dwarspand, daterend uit 1524. Het koor dateert uit de 15e eeuw. In de hoek tussen het koor en de zuiderdwarsarm bevindt zich een sacristie. De kerk bezit nog vier zerken uit de 17e en 18e eeuw.