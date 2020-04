Dorpskerk Nunspeet beklad

De dorpskerk in Nunspeet is in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad.

Op de kerkmuur is geschreven: ”Kerk is dood, nu wij nog.” Daarnaast is een houten kruis geplaatst.

Het is niet bekend wie er achter het vandalisme zit, zegt Wim Eilander. Hij is hoofd van het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente Nunspeet. Eilander hoorde het bericht zaterdagochtend van de koster. „Het is bijzonder triest, zeker met alles wat er nu gaande is in Nunspeet. Het dorp is zwaar getroffen door het coronavirus. Vanochtend is er nog een rouwdienst gehouden in de dorpskerk.”

Er is melding gedaan van het voorval bij de politie. „Zij zijn komen kijken. Misschien levert hun onderzoek nog iets op.” Eilander ziet een doelbewuste actie. „Vandalen die in een vlaag van verstandsverbijstering iets op de kerk kladden, dat gebeurt wel vaker. Maar zeker met zo’n kruis erbij, in de nacht van Goede Vrijdag op Stille Zaterdag, daar is echt even over nagedacht. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

Er is opdracht gegeven om de woorden te verwijderen. Eilander hoopt dat dit nog voor de Paaszondag kan. Dinsdag vinden vanuit het kerkgebouw opnieuw twee uitvaartdiensten plaats.