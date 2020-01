Dorpskerk Barendrecht heeft luidklok weer terug

De Dorpskerk van de protestantse gemeente in Barendrecht heeft haar –uit 1759 daterende– luidklok weer terug. De klok zweeg sinds 14 oktober in verband met de restauratie van de klokkenstoel en het uurwerk.

Restaurator Daelmans plaatste op vrijdag 10 januari een nieuwe horizontale luidbalk in de onlangs gerestaureerde klokkenstoel. De luidklok is daarna opgehangen aan de nieuwe luidbalk. Vervolgens werd een nieuwe klepel ingehangen en kon het ‘proefluiden’ beginnen. De klok kan nu worden geluid bij kerkdiensten. Zodra de restauratie van het torenuurwerk is afgerond, zal de klok ook weer de halve en hele uren kunnen gaan slaan. Naar verwachting wordt dat eind februari.

In de Dorpskerk is zondag gevierd dat de protestantse wijkgemeente Dorpskerk een feit is geworden, laat Arco van der Lee van de Barendrechtse gemeente weten. Als gevolg van de terugloop van het aantal kerkgangers moest twee jaar geleden de gereformeerde Triomfatorkerk worden verkocht. De wijkgemeente van die kerk vond onderdak in de hervormde Dorpskerk. „Daar verliep de samenwerking tussen de van oorsprong gereformeerde en hervormde wijkgemeenten zo goed, dat er besloten werd om samen verder te gaan.”