Dordtse synode herdacht met speciale postzegels

PostNL, filatelistenvereniging Gabriël en stichting Nationale Synode brengen een speciaal postzegelvel uit ter gelegenheid van de herdenking van de Synode van Dordrecht (1618-1619).

De zegels worden op maandag gepresenteerd in de aula van de Theologische Universiteit Kampen.

Het herdenkingsvel telt drie postzegels. Een ervan toont een vergadering van de Synode van Dordrecht, in de bovenzaal van de Kloveniersdoelen.

Een andere zegel laat het voorblad zien van de eerste editie van de Statenvertaling (1637). Tijdens de synode werd besloten de Bijbel uit het Hebreeuws en het Grieks in het Nederlands te vertalen. Deze Bijbelvertaling leverde ook een belangrijke bijdrage aan de eenheid en het karakter van de Nederlandse taal.

Op de derde zegel is een bijeenkomst te zien van de Nationale Synode nieuwe stijl, in 2013 in de Grote Kerk in Dordrecht.

Op de achtergrond van het postzegelvel is een schoolplaat van de Synode van Dordrecht afgebeeld. Die werd in 1911 getekend door Gerard van Hove. De tekenaar nam waarschijnlijk als voorbeeld de gravure die ook op een van de zegels staat.

Het postzegelvel, waarvan er duizend worden geproduceerd, geldt als een collectors item. De zegels zijn niettemin te gebruiken voor reguliere postverzending. De verkoopprijs is 3,50 euro per vel.

Filatelistenvereniging Gabriël verenigt verzamelaars van postzegels over de thema’s geschiedenis, kunst en cultuur in relatie tot Bijbel en christendom.

Gabriël gaf in 2017 samen met PostNL een postzegelvel uit naar aanleiding van 500 jaar Reformatie.

Stichting Nationale Synode is een beweging in Nederland die zich sinds 2008 inzet voor meer eenheid in de kerk in Nederland. Met bijeenkomsten in 2010, 2013 en 2016 werd een eerste aanzet gegeven voor nieuwe vormen van eenwording. Op 29 mei vindt de vierde en laatste editie van de Nationale Synode nieuwe stijl plaats. Dan, zo hoopt de organisatie, zullen tientallen kerkgenootschappen en denominaties een verklaring van verbondenheid ondertekenen.