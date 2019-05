Dordtse Leerregels nu ook in het Arabisch

De Dordtse Leerregels zijn vanaf deze week in het Arabisch beschikbaar.

Ligonier Ministries, een Amerikaanse organisatie die het gereformeerde erfgoed wil verspreiden, heeft voor de vertaling ervan gezorgd. De Dordtse Leerregels in het Arabisch zijn gratis te lezen op ar.Ligonier.org.

De organisatie heeft de leerregels laten vertalen omdat „velen in de wereldwijde kerk helaas niet de mogelijkheid hebben om deze waardevolle bron te bestuderen. Miljoenen Arabischsprekende christenen kunnen nu worden vernieuwd door deze Godverheerlijkende waarheden in hun moedertaal. We vertrouwen erop dat de Heere dit middel zal gebruiken om hun geloof te verdiepen wanneer ze Zijn verbazingwekkende genade voor hulpeloze zondaars ontdekken.”

De Amerikaanse organisatie noemt de Dordtse Leerregels nog steeds relevant voor vandaag. „Zowel vroeger als nu liggen de waarheden van het Evangelie onder vuur. De leerregels zijn samengesteld als reactie op deze aanvallen en presenteren het Bijbelse evangelie. Met schitterende helderheid leggen ze wat nu bekend is geworden als de vijf punten van het calvinisme uit.”

Het is voor zover bekend de eerste Arabische vertaling van het Nederlandse belijdenisgeschrift. De organisatie doet op haar website een oproep om de vertaling te delen met Arabischssprekende vrienden en buren. Ook attendeert ze lezers op het pas verschenen boek van dr. W. Robert Godfrey ”Saving the Reformation: The Pastoral Theology of the Canons of Dort”. In dit boek heeft hij een nieuwe vertaling van de Dordtse Leerregels in het Engels opgenomen en een pastoraal commentaar op het belijdenisgeschrift. Dr. Godfrey is voorzitter van Ligonier Ministries en het Westminster Seminary California en predikant in de United Reformed Church.

Op de site van Ligonier Ministries staat meer informatie over de Synode van Dordrecht.