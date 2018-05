Dordt College en Calvin College verder als universiteit

Het Amerikaanse Calvin College in Grand Rapids gaat vanaf 2020 verder als Calvin University. Dat maakte de instelling vorige week bekend.

Al eerder liet ook het Dordt College in Sioux Center, in de staat Iowa, weten dat het verder gaat als Dordt University. Beide instellingen zijn verbonden aan de Christian Reformed Church in North America. Dat kerkverband is in 1857 door Nederlandse immigranten gesticht en van ouds verbonden met de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in 2004 opgingen in de Protestantse Kerk in Nederland. Net als de Vrije Universiteit in Nederland en diverse andere instellingen in Nederland werden ‘Dordt’ en ‘Calvin’ sterk beïnvloed door het neocalvinistische gedachtegoed van Abraham Kuyper.

Volgens Michael Le Roy, voorzitter van Calvin College, zijn er goede redenen om de stap van college naar university te maken. Het stelt het instituut beter in staat om haar christelijke missie bij meer mensen bekend te maken en academische vernieuwing door te voeren. Ook trekt de naam universiteit een internationaal publiek beter aan.

Het Calvin College is in 1876 opgericht als een opleidingsinstituut voor aanstaande predikanten. Ondertussen is het uitgegroeid tot een onderwijsinstelling met verschillende opleidingen. De onderwijsinstelling in de staat Michigan telt nu meer dan 3800 studenten van meer dan 60 verschillende landen. De instelling weet zich verbonden aan de reformatorische belijdenisgeschriften en heeft als doel om studenten voor te bereiden om Gods roeping te beantwoorden door in de wereld te dienen als middelen tot vernieuwing.