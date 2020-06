Christengemeente DoorBrekers start met kleine groepen die thuis online de diensten volgen.

Dat maakte DoorBrekers dinsdag bekend.

Het concept, dat Kerk@Home heet, is een online alternatief voor het samenkomen in de reguliere diensten. Mensen kunnen met vrienden en bekenden een huiskerk vormen, maar er zijn ook publieke Kerk@Home’s beschikbaar, verspreid door het land.

DoorBrekers heeft zes locaties in Nederland. De gemeente startte in Barneveld in 2005.