Doorbrekers ook naar Amsterdam

Christengemeente Doorbrekers wil vanaf volgend jaar aanwezig zijn in Amsterdam, de zesde locatie van de geloofsgemeenschap en de eerste stad buiten de Biblebelt.

Eerder vormde de van oorsprong Barneveldse kerk al gemeenten in Amersfoort, Goes, Zwolle en in de regio Drechtsteden.

Volgens de Barneveldse Krant maakte oprichter en pastor Peter Paauwe het nieuws bekend tijdens de kerkdienst van afgelopen zondag. Hoe en wanneer de evangelische gemeente er komt, is nog niet duidelijk. Wel is bekend dat de gemeente gaat samenkomen in het pas geopende Amsterdome, een evenementenlocatie vlakbij station Sloterdijk.