DoorBrekers houdt eerste dienst in Amsterdam

Christengemeente DoorBrekers opent zondag haar zesde locatie, in de Amsterdamse evenementenlocatie Amsterdome.

Om 10:30 uur begint de eerste dienst. DoorBrekers ging in 2006 van start in Barneveld, als initiatief van het voorgangersechtpaar Peter en Ilona Paauwe.

Inmiddels zijn er locaties in Amersfoort, Zwolle, Zeeland, Drechtsteden en –vanaf zondag– Amsterdam.

„Campusleiders” in Amsterdam zijn Roos van Dijk en haar man Peter. Roos: „Peter en ik hebben al langer visie voor Amsterdam. Met deze stap laten we een nieuw geluid horen in Amsterdam. We geloven namelijk dat God grote dingen gaat doen in Amsterdam.”