„Door Boko Haram ontvoerde Leah Sharibu nog in leven”

Leah Sharibu, het 16-jarige Nigeriaanse christelijke schoolmeisje dat in februari 2018 door Boko Haram werd ontvoerd, is in leven en gezond.

Dat zegt een hulpverlener die vorige week door de terreurgroep uit West-Afrika werd vrijgelaten, meldde Christian Solidarity Worldwide (CSW) begin deze week. De hulpverlener, Jennifer Ukambong Samuel, heeft Sharibu tijdens haar gevangenschap echter niet in levende lijve ontmoet.

Sharibu was de enige christin van de meer dan honderd schoolmeisjes die Boko Haram ontvoerde in het noordoostelijke dorpje Dapchi in Nigeria. De klasgenoten werden vrijgelaten, maar omdat Sharibu weigerde zich te bekeren als voorwaarde voor haar vrijlating, bleef ze gevangen.